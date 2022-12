Pci e Fgci: “Istituzioni per prime devono combattere realmente il fascismo, sotto ogni forma”

Le federazioni spezzine di Partito comunista italiano e Federazione giovanile comunista italiana aderiscono alla manifestazione antifascista di questo venerdì, 16 dicembre. “Nelle scorse settimane, alla Spezia, abbiamo assistito all’ennesima intimidazione di matrice neofascista da parte di un gruppo di ragazzi col volto coperto e con le mani sulla cintura, in segno prettamente minatorio; l’ennesima ai danni, soprattutto, dei più giovani in un’escalation di aggressioni, ronde punitive, danneggiamenti, continui atti vandalici di gruppi fascisti e neonazisti – affermano in una nota Pci e Fgci -. Un fenomeno in aumento negli ultimi anni, specchio di uno squadrismo sempre più esplicito e, purtroppo, sempre più trascurato dalle varie amministrazioni che si sono succedute negli ultimi decenni che, con una chiara responsabilità che affonda le radici nel revisionismo storico, hanno permesso nella totale incuranza, lo svolgimento di certi atti nei confronti della nostra comunità. Basta ignorare questo silenzio, questa sottovalutazione e questa superficialità circa un problema di stampo fascista che, ancora oggi, ci portiamo dietro e con il quale avremmo dovuto chiudere e, teoricamente, avremmo chiuso nel 1945 grazie alla Resistenza dopo lunghi anni di sofferenze sfociati nella Liberazione. Le Istituzioni, per prime, devono combattere, realmente, il fascismo sotto ogni forma, respingendo ogni ambiguità in questo campo”.

“Come anticipato nelle varie assemblee e riunioni a cui abbiamo partecipato dopo l’ennesima vergognosa aggressione avvenuta all’ARCI Canaletto ai danni degli studenti di OSA, auspicando determinazione nel rafforzamento dell’azione antifascista nella provincia spezzina con un lavoro condiviso, anche di matrice culturale, tra le forze politiche e le associazioni democratiche che, come noi, fanno dell’antifascismo un valore imprescindibile e non di facciata; come Partito Comunista Italiano e Federazione Giovanile Comunista Italiana aderiamo convintamente alla manifestazione che si terrà venerdì 16 dicembre alla Spezia ritenendo necessario riportare, a gran voce, nelle strade e piazze della città, medaglia d’oro al valore militare, i principi dell’antifascismo quali giustizia sociale, lotta allo sfruttamento e a tutte le discriminazioni”, concludono da Pci e Fgci.

