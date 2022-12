Pedonalizzazioni Savona, dal 14 dicembre inizio lavori in via Caboto e via Untoria: chiusura alle auto tra pochi giorni

Savona. A Savona pedonalizzazione di via Caboto e via Untoria tra pochi giorni. Al via domani i lavori per la segnaletica stradale. Il Comune ha accolto la richiesta arrivata dai commercianti della zona. Sarà quindi anticipata rispetto alle altre vie previste dal piano di Palazzo Sisto.

Dal 9 gennaio poi seguiranno gli altri tratti: corso Italia (dall’intersezione con via Dei Vegerio all’intersezione con via Pertinace e dall’intersezione con via Battisti sino all’intersezione con via Paleocapa), via Mistrangelo (da piazza Diaz all’intersezione con la Salita Schiena Coste), via Rossello (da via Mistrangelo sino all’edificio di cui al civ. 19 rosso), via Manzoni (da via Paleocapa all’intersezione con Via Santa Maria Maggiore compresa l’area di intersezione che detta Via forma con la Piazza Sisto IV), via Ratti (da Piazza Mameli a Corso Italia).

