Pesca, vicepresidente Piana: “Ripristino degli stock ittici e conferma meccanismo di compensazione 2022 non bastano”

Genova. Il Consiglio dell’Unione Europea approva le regole per la cattura degli stock ittici nel Mediterraneo per il 2023, dopo 2 giorni di negoziati.

“Un insieme di provvedimenti su cui dobbiamo intervenire con forza per tutelare i nostri pescatori – commenta il vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana- Preservare lo stock biologico è necessario, ma lo è, tanto più, la salvaguardia del lavoro delle nostre aziende ittiche. Solo in Liguria si tratta di circa 80 imbarcazioni totali che, con tenacia, investimenti e potenziamento delle infrastrutture nei porti da pesca hanno affrontato la crisi degli ultimi due anni meglio della media nazionale e hanno continuato ad assicurare sulle nostre tavole un prodotto ittico salubre, di elevata qualità. Proprio per questo abbiamo il dovere di sostenere il settore e le necessità del territorio”.

» leggi tutto su www.genova24.it