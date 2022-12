Ponte dell’Immacolata, tanti impegni e forti emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy

Forti emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy durante il lungo ponte dell’Immacolata. Le leve 2012 e 2013, nel giorno dell’Immacolata, hanno partecipato al torneo “XXIII ImperiaCup” andato in scena allo stadio di F. Salvo ai piani di Imperia.

«I biancorossi si sono battuti con tenacia ed entusiasmo» – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy – «Molta soddisfazioneper entrambe le leve, che hanno gareggiato con le squadre del comprensorio di Savona ed Imperia. Un particolare merito va ai ragazzi della leva 2013 che hanno conquistato il primo posto del torneo, vincendo quasi tutte le gare, visto che ne hanno pareggiata solo una. Entusiasti i mister Francesco Lapa, Diego Giunta e Vincenzo Colli, che hanno accompagnato i ragazzi al torneo e hanno rivolto parole di soddisfazione e gratitudine, per le forti emozioni provate, ai ragazzi sempre agguerriti, determinati ed appassionati, ai dirigenti sempre presenti e preziosi per il corretto svolgimento di tutte le attività e ai genitori, che supportano sempre i ragazzi in qualsiasi occasione».

