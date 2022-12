ProSpezia Ciassa Brin pronta per un altro evento dedicato all’arte e ai bambini

Proseguono gli eventi del “Natale in Ciassa Brin 2022” organizzati da Prospezia Ciassa Brin. Prossimo appuntamento sabato 17 dicembre alle ore 16.30 nei locali dell’associazione ProSpezia Ciassa Brin si presenteranno le opere degli allievi della scuola di disegno & pittura Gloria Ensemble diretta dall’artista spezzina Gloria Giuliano. “Si tratta di un ventaglio di opere eseguite nei primi due mesi di attività – si legge in una nota – Lo scopo del corso è sempre quello di dare ampio spazio al disegno, al fine di imparare ad osservare, analizzare e assimilare il concetto delle proporzioni degli oggetti e delle figure per poterle inserire in modo equilibrato negli spazi desiderati. Alcuni allievi ci hanno lasciati e camminano con le proprie gambe, ed io sono ben felice di aver formato elementi autonomi. Molti hanno ancora bisogno della mia guida e io sono qui per aiutare in questo cammino che è una mia grande passione. Tra i volti conosciuti ci sono anche 4 allievi nuovi ma molto promettenti poi come dico da anni nessuna scuola, nessuna accademia che crea artisti, cerchiamo almeno di formare discreti pittori perche’ l’ arte c’è o non c’è a prescindere se fai una scuola o no, la scuola affina una tecnica o la insegna se sei a digiuno di tutto”. Durante l’evento di sabato sarà aperta la Casetta Babbo Natale e domenica sarà presente dalle 16.00 Babbo Natale a ricevere i bambini.

Espongono: Alessandra Agostini, Manuela Bertolotti, Emanuela Cozzani, Cristina Guerrieri, Nicoletta Lombardi, Lina Rotondi, Nadia Sergi, Elisa Simonini, Irene Sletner, Sara Torpia, Ilio Turano .

