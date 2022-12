Questa sera il sindaco di Rapallo Carlo Bagnaco è intervenuto a Milano per promuovere la sua città che affascina un pubblico sempre più vasto e di ottimo livello. L’occasione, è stata la presentazione delle “Palazzine del Mare” ricavate dalla riqualificazione degli “ex alberghetti di via Gramsci” e restaurate dalla famiglia Giuggia, ospite in uno dei bellissimi saloni Aston Martin dell’amico Alessandro Gino.

» leggi tutto su www.levantenews.it