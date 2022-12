Sanità, manca il personale: in Liguria spesi 3,1 milioni per ingaggiare medici privati

Genova. La sanità regionale ligure ha speso circa 3,1 milioni di euro per colmare le carenze di personale arruolando cooperative di medici privati. È quanto emerge dalla risposta scritta che l’assessore Angelo Gratarola ha fornito a un’interrogazione del consigliere regionale Ferruccio Sansa.

“Medici privati pagati 100 euro l’ora per lavorare nelle strutture pubbliche. Fanno circa 1.200 euro per una notte di turno – commenta Sansa pubblicando il documento sui social -. Così si smantella la sanità pubblica. Mancano i medici perché la Liguria ha il record di tagli al personale sanitario: da 21mila a 15mila persone in dodici anni. Intanto non si lavora con l’università per crescere specializzandi dove ce ne sarebbe disperato bisogno: medici di emergenza, rianimatori e anestesisti, pediatri, ecc. Così per tappare i buchi dei reparti pubblici si arruolano medici da cooperative private”.

