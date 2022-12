Savona, dopo 8 anni di assenza torna il Lunajo: “Non vogliamo lasciare indietro le tradizioni”

Savona. Dopo 8 anni di assenza a causa dei costi, torna il Lunajo, il calendario pubblicato sistematicamente fino a pochi anni fa. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente dell’associazione A. Campanassa e l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

Dopo 2 anni di edizione limitata per la pandemia, torna anche la trafizione festa del Confuoco in piazza Sisto. “Una delle feste più importanti per la nostra città. Invitiamo tutti i savonesi a partecipare”. Le ultime edizioni si erano tenute a porte chiuse all’interno del Priamar.

» leggi tutto su www.ivg.it