Spese pazze in Regione Liguria, Saso e Saldo assolti in Appello

Imperia. La Corte d’Appello di Genova ha assolto o dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati contestati agli imputati del secondo filone di indagine sul caso “spese pazze” in Regione Liguria. La sentenza è stata emessa questa mattina. Tra gli ex politici finiti a processo figurano gli ex consiglieri regionali di centrodestra eletti dal territorio imperiese Alessio Saso e Gabriele Saldo.

Le assoluzioni e le intervenute prescrizioni sono scattate per gli episodi avvenuti nel biennio 2008-2010. Tra gli assolti di stamattina c’è anche il neo parlamentare Matteo Rosso di Genova. La pronuncia odierna segue quella del marzo 2021 in cui erano stati prosciolti altri consiglieri regionali coinvolti nella stessa inchiesta e a cui venivano contestate spese tra il 2010 e il 2012. In primo grado erano state inflitte delle condanne per la pena massima di 3 anni e 5 mesi.

