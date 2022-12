Terzo Polo, c’è anche Raffaella Paita tra i federatori insieme a Calenda

Italia Viva ha formalizzato le proprie scelte per il coordinamento politico della federazione del Terzo Polo. “Insieme a Carlo Calenda che sarà il Presidente, ci saranno Raffaella Paita, attuale capogruppo al Senato, e gli ex capogruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi oltre all’ex Ministra Elena Bonetti. Con loro saranno rappresentanti nel coordinamento politico anche Luigi Marattin e i già annunciati Teresa Bellanova ed Ettore Rosato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

“La prima riunione del coordinamento si terrà al rientro di Carlo Calenda dall’Ucraina. Nei prossimi giorni invece l’assemblea di Italia Viva sarà chiamata a esprimersi su alcune modifiche statutarie come da dispositivo dell’assemblea nazionale del 4 dicembre”.

