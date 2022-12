“Tutto esaurito” al corso di formazione sul Complesso della Cattedrale

Savona. Continua il corso di formazione per docenti degli istituti superiori presenti sul territorio della diocesi di Savona-Noli e studenti interessati a compiere Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O., ex alternanza scuola – lavoro) per l’anno scolastico 2022 – 2023. “Il tutto esaurito di un centinaio di iscritti tra docenti, studenti e studiosi interessati fa ben sperare in una solida ripresa dell’amore dei savonesi per la loro città e la sua storia artistica”, dichiarano gli organizzatori.

Nel terzo incontro giovedi 15 dicembre alle ore 14:45 Aureliano Deraggi, direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica diocesano, e Filippo De Nobili dell’Associazione Amici dei Beni Ecclesiastici parleranno de “I Della Rovere: una famiglia savonese”. Alle 15:45 i partecipanti visiteranno la Cattedrale e il suo coro ligneo con Silvia Sogno, docente di Storia dell’Arte al Liceo “Chiabrera Martini” di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it