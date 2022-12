Webinar gratuito sui servizi digitali per le imprese

Per diffondere al massimo tutte le possibilità offerte dalla digitalizzazione, ancora non conosciute pienamente dalle imprese, la Camera di commercio Riviere di Liguria ha avviato una campagna divulgativa sui servizi digitali messi da parte del sistema camerale, come il cassetto digitale dell’imprenditore, i libri digitali, la firma digitale. A questo proposito, la Camera di Commercio sarà presente con un intervento del proprio Punto Impresa Digitale al webinar organizzato dalla Confcommercio di Imperia in programma giovedì 15 dicembre alle ore 14,30 dal titolo “La trasformazione digitale e l’accesso al nuovi servizi per aumentare il valore del proprio business”. Relatore dell’incontro sarà Enrico Molinari Team digital promoter PID della CCIAA Riviere di Liguria che parlerà di firma digitale, SPID, Portale impresa in un giorno, Libri digitali, Cassetto digitale dell’imprenditore e molto altro.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma occorre iscriversi al link pubblicato sul sito della Camera di commercio Riviere di Liguria a questo link. Completata l’iscrizione, si riceverà un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. Per ulteriori info: 0183/272861; imperia@confcommercio.it

