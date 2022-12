Al terminal crociere un appuntamento musicale con l’associazione “Degni di nota”

Il terminal crociere del Porto della Spezia ospiterà venerdì 16 dicembre dalle 17 alle 20 un evento musicale dell’associazione culturale “Degni di nota” della Spezia per inaugurare l’avvio del secondo trimestre di attività. “Sarà finalmente l’occasione per il ritorno, dopo due anni di sospensione, a una esibizione pubblica per ascoltare i progressi di un percorso musicale di nuovi arrangiamenti, di composizioni avvenute in classe e di classici natalizi, che sarà proposto a un nuovo pubblico con l’obiettivo di creare una rete sociale all’interno della città – si legge in una nota di Spezia Carrara Cruise Terminal -. L’associazione di ragazzi e di bambini spezzini ha comunicato di aver scelto il Terminal Crociere come luogo, ormai fondamentale, perché grazie alla Società delle crociere offre l’occasione di suonare in pubblico nel cuore stesso della città e del porto. La collaborazione con l’associazione ‘Il viaggio di Bianca’, permetterà inoltre di dare voce a fiabe bellissime e di creare una rete in cui musica e opere benefiche coesistano e si sostengano. Per l’occasione, per altro, sarà anche possibile acquistare i libri dell’associazione sostenendo l’associazione ‘Il viaggio di Bianca’.

