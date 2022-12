Aree ex Ilva, Ceraudo (M5s): “Città, quartiere e lavoratori chiedono condivisione e trasparenza”

Genova. “Sulle aree ex Ilva, come su svariate altre progettualità genovesi, siamo alle solite: il sindaco prende decisioni importanti per il futuro della città come se la medesima città non avesse diritto di dire la sua. Che fine hanno fatto la partecipazione e la condivisione? Non solo Bucci ha ritenuto di informare i cittadini, i lavoratori e i sindacati a mezzo stampa, ma si è “dimenticato” anche di portare la questione in Aula, relegando il Consiglio comunale a mero spettatore”.

Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Fabio Ceraudo.

» leggi tutto su www.genova24.it