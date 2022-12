Caro energia, Iren introduce la fatturazione mensile “per aiutare i clienti a gestire meglio le proprie spese”

Liguria. Iren Mercato, per i prossimi mesi invernali, introduce la fatturazione mensile per i clienti con tariffa di tutela gas ed elettricità: i clienti interessati riceveranno quindi le fatture con l’addebito dei consumi sostenuti in un mese, anziché in due (la fatturazione sarà infatti mensile e non bimestrale).

L’iniziativa, rivolta ai soli clienti con tariffa di tutela luce e gas, ha l’obiettivo di aiutare i consumatori a gestire più agevolmente le proprie spese energetiche, attraverso bollette di importo minore riferite ad un solo mese di consumo.

