Chiavari: formazione professionale e deontologia, incontro avvocati

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

L’Ordine degli Avvocati di Genova ha organizzato oggi nella sala del Consiglio Comunale di Chiavari un evento di formazione dal titolo “La consulta permanente delle associazioni e profili di deontologia”. Ad introdurre i lavori il presidente dell’Ordine Avvocati Genova, avv. Luigi Cocchi.

Diversi i temi che sono stati affrontati dal ruolo delle associazioni nell’ambito della politica forense, ai rapporti con le istituzioni e alle azioni promosse a tutela dell’avvocatura. Si è parlato anche della consulta permanente delle associazioni con un focus sull’importanza della condivisione e della collaborazione. In calendario a gennaio un ulteriore evento sia a Chiavari che a Genova ad oggetto “La consulta permanente delle associazioni. La politica forense”.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Bianco un evento di questa portata per tutti i colleghi avvocati del territorio – afferma il sindaco Messuti – Il temi discussi sono di primaria importanza sia a livello deontologico che amministrativo, come comune stiamo lavorando in questa direzione”.

