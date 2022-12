Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi”

In questi giorni a Chiavari, come conseguenza dei disagi dovuti alla presenza del Luna park e dopo la presentazione alla stampa del progetto dell’amministrazione su Corso Garibaldi e Piazza Matteotti, è tornato alla ribalta un tema che più volte è stato toccato dalle minoranze: la necessità di un piano del traffico, dei parcheggi e della mobilità. Ho protocollato una mozione in merito.

