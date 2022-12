Coltello e più di un etto e mezzo di hashish in tasca, 22enne arrestato ed espluso

Alla vista delle volanti della Polizia di Stato ha lanciato un involucro sospetto, ma gli agenti hanno recuperato sia lui che il pacchetto. Sono queste le circostanze in cui un pusher 22enne è stato fermato e arrestato dalla Squadra volanti nella giornata di ieri mattina nella zona di Via Torino alla Spezia.

Il giovane tunisino era stato notato dagli agenti in un gruppetto di persone che si è disperso all’arrivo delle divise. Nel recuperare il pacchetto in cellophane i poliziotti hanno constatato che custodiva 100 grammi di hashish. Sul posto è scattata la perquisizione e in quel frangente sono stati rinvenuti un coltello serramanico sporco di droga e altri otto involucri termosaldati contenti hashish. Il tutto avveniva a pochi passi da un edificio scolastico.

Il 22enne è stato accompagnato in questura ed è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Droga e arma bianca sono state sequestrate.

La vicenda è finita con il processo per direttissima che si è tenuto questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora per il giovane. Dagli accertamenti è emerso anche che il 22enne non era regolare sul territorio quindi per lui è scattato l’accompagnamento dal Cpr di Torino.

