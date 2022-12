Dall’Ucraina a via Ghigliolo: in arrivo quindici profughi entro fine anno

Arriveranno a Villa Ghigliolo entro la fine dell’anno le quindici persone ucraine fuggite dalla guerra e accolte nella nostra provincia. Nel bene confiscato sulle colline di Sarzana saranno ospitate dalla Cooperativa sociale Mondo Aperto a cui la rete di istituzioni ha affidato la gestione della struttura fino alla fine dell’emergenza quando verrà fatto un nuovo bando da parte del Comune.

“Ringrazio Prefettura, Comune e Asl5 per la fiducia nei nostri confronti – ha detto stamani la presidente Florentia Stefanidhi – già in estate avevamo portato un progetto dedicato all’Ucraina seguendo quasi il 70% delle persone arrivate e organizzando campus per oltre sessanta bambini. Oggi siamo pronti per avviare questa nuova esperienza e accogliere le famiglie che arriveranno nei prossimi giorni”.

“Dall’inizio della guerra a oggi sono arrivate nella nostra provincia e sono state accolte 865 persone ucraine – ha ricordato Maria Alessandra Massei, direttore amministrativo di Asl5 – un’esperienza positiva che ha coinvolto una rete di comunità che ha riguardato famiglie, Istituzioni e Caritas. Una sinergia che ha permesso di essere tempestivi e dare risposte a tutte le esigenze delle persone fuggite dal conflitto. Il progetto di Ghigliolo è stato possibile grazie all’accordo fra Prefettura, Comune e soprattutto Fondazione Avsi che ha contribuito con circa 40mila euro all’adeguamento della struttura in vista dell’arrivo delle quindici persone entro la fine dell’anno. “Siamo contenti di aver dato questo contributo e aver avuto un impatto significativo sulla vita di queste persone – ha aggiunto il segretario generale di Avsi Giampaolo Silvestri – e vorremo lavorare ancora in questa zona. La crisi Ucraina ha dimostrato che non esistono più un noi e un loro”. Alla cerimonia odierna con il taglio del nastro ha partecipato anche il capitano della caserma dei Carabinieri di Sarzana Luca Panfilo.

