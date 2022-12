“Stupisce il fatto che il candidato a sindaco Guccinelli, fino a poco tempo fa membro del Pd, manifesti oggi un profondo interesse per l’ambiente, il clima ed il rispetto del territorio. Il Pd e lui stesso quale ex sindaco di questa città, infatti, sono stati i principali artefici della cementificazione di Sarzana. Basti ricordare quanto realizzato sulla variante, a Marinella e negli altri quartieri o anche il gran numero di supermercati che sono stati costruiti negli anni passati grazie al Prg da loro voluto. Siamo certi che questo imbarazzante tentativo di recuperare una qualche verginità politica non convincerà i cittadini, così come non ha convinto una buona parte degli stessi membri del Pd”. Così in una nota il gruppo consiliare sarzanese di Fratelli d’Italia.

L’articolo FdI: “Guccinelli, imbarazzante tentativo di recuperare verginità politica” proviene da Citta della Spezia.

