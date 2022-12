Frijia: “Il treno che ci unisce al cuore d’Europa ha già attirato interesse e ammirazione internazionali”

“Nella serata di lunedì è arrivato per la prima volta alla stazione della Spezia il primo treno proveniente da Monaco di Baviera”. È entusiasta l’onorevole Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Turismo della Spezia, nel parlare di “questa nuova tratta capace di partire dalla nostra città e arrivare sino al cuore d’Europa, ha già attirato interesse e ammirazione da parte di viaggiatori di ogni natura e ha già ottenuto un primo prestigioso attestato al di fuori dei confini nazionali”.

Il riferimento di Frijia è all’articolo pubblicato proprio martedì mattina dall’autorevole quotidiano britannico The Guardian, redatto da Nicky Gardner, esperta viaggiatrice appassionata di viaggi in treno. “Gardner ha inserito nella sua seguitissima rubrica “Rail travel” il viaggio che arriva nella nostra città fra le mete migliori del 2023; una ulteriore importante vetrina che esalta il nostro Golfo e la vicina Toscana mettendo al centro La Spezia, che come sempre saprà essere pronta anche in questo caso”, conclude l’assessore comunale al Turismo.

