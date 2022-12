Zevio. Dopo la sciabola la settimana precedente, è toccato ai fiorettisti Under 14 salire in pedana a Zevio, in Veneto, per disputare, a loro volta, la prima prova nazionale del Grand Prix Kinder Joy of Moving.

Fra le buone prestazioni degli atleti liguri spicca la medaglia d’argento conquistata da Sebastiano Bruno (Club Scherma Rapallo) nella categoria Giovanissimi.

