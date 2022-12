Grandiauto Sanremo, svelata la prima full elettric di casa Jeep: Avenger

Sanremo. Non si fermano le anteprime da Grandiauto Sanremo dove questa sera è stata presentata la nuova Jeep “Avenger”, il primo suv 100% elettrico del marchio automobilistico entrato a far parte di recente dei brand commercializzati dal gruppo sanremese guidato dall’imprenditore Maurizio Zoccarato.

Evento esclusivo quello di oggi, a cui hanno partecipato centinaia di clienti affezionati. Jeep Avenger si è presentata al pubblico come una vettura compatta, ideale sia in città che per concedersi una gita fuori porta, anche fuoristrada. La migliore della sua categoria per abitabilità e spazio a bordo, Avanger – lunga 4,8 metri – è dotata di un comparto tecnologico super avanzato. Autonomia elettrica di 400 chilometri nel ciclo misto e sino a 550 nel centro urbano. Un vero “concentrato di libertà”.

