“L’accoglienza diffusa per far cadere la paura e cambiare prospettiva”

“Ho deciso di pubblicare questo libro documentario, con foto dal carcere e dal lager in Libia, per rendere l’opinione pubblica consapevole di ciò che accade a trecento chilometri dalle nostre coste, dove abbiamo deciso di finanziare criminali per mantenere donne, bambini e uomini in condizioni disumane, in violazione di tutti i trattati internazionali firmati. E per cercare di dare visibilità e voce alle persone che hanno vissuto e ancora subiscono questa situazione, questa tragedia, nella nostra totale indifferenza”. Così ieri sera Soumaila Diawara presentando il suo quarto libro Le cicatrici del porto sicuro al ridotto degli Impavidi, incontro organizzato dall’associazione InSarzana. Nato a Bamako, Mali, nel 1988, una laurea in Scienze giuridiche, si occupava di comunicazione politica quando nel 2012 ha dovuto lasciare il suo Paese per la sua incolumità. Di lì, un lungo itinerario a risalire l’Africa, quindi la traversata del Mediterraneo e l’approdo a Palermo nel dicembre 2014 e l’inizio di un percorso tra centri di accoglienza, lavoro nei campi, studi alla Sapienza; ora ha ottenuto la protezione internazionale e vive a Roma. Il ricavato de Le cicatrici del porto sicuro va alla costruzione di un ospedale in Mali, progetto che Diawara aveva avviato con una ragazza, un medico, morta in carcere. Affianca il libro un video (disponibile su Youtube e raggiungibile con il codice Qr contenuto nel libro) girato di nascosto in Libia da Diawara per documentare la situazione in cui si è imbattuto e che ha vissuto in prima persona.

L’incontro di ieri sera, introdotto da Monica Faridone, presidente di InSarzana, e moderato dalla giornalista Elisa Alciati, ha visto Diawara toccare anche il tema dell’accoglienza: “Nel momento in cui si accoglie una persona la prima cosa da fare è darle la possibilità di stare a contatto con la cittadinanza, perché impari velocemente la lingua e come si vive nella zona. Se invece una persona la metti a 40-50 chilometri dalla prima, piccola città, significa che sta in Italia ma in realtà non ci sta davvero. Io sono per l’accoglienza diffusa: se prendi due o tre ragazzi e li metti in un palazzo con duecento italiani, e questi ragazzi sanno come stanno le altre persone, come funziona il condominio, vanno a fare la spesa, interagiscono, ecco che lì la paura cade e cambia la prospettiva”. E sulla scorta della riflessione, proposta dalla moderatrice, su alcuni passaggi di Primo Levi, Diawara ha spiegato che “autori come Levi, come Gramsci, quando ero ancora studente, mi hanno insegnato a non gestire le cose con la rabbia: qualsiasi cosa che si affronti nella vita bisogna guardare le persone come delle persone, nonostante tutto. In questo modo si riesce ad arrivare all’altro, a superare ogni muro di paura. E dopo ci si rende conto che siamo tutti delle persone, che hanno sogni, che vogliono lavorare, avere una famiglia e degli amici, scherzare”. Nessuna rabbia anche nella riflessione su colonialismo e schiavitù: “Nessuno dei presenti in questa sala credo c’entri con quanto mi è successo. Il colonialismo è passato, non è colpa di questa generazione, che però è importante sia consapevole che colonialismo e schiavitù sono state brutte cose. Ma non posso dare la colpa del passato a chi c’è oggi, e solo così possiamo affrontare la vita”.

Tra gli intervenuti, anche Matteo Sampiero, per Amnesty International, che ha criticamente analizzato alcuni punti del Memorandum Italia Libia sottoscritto nel 2017 e rinnovatosi lo scorso 2 novembre per ulteriori tre anni. “Un contratto che ci vincola a limitare i flussi illegali senza però identificare flussi alternativi, sicuri. E in cui si parla addirittura di sostegno alle organizzazioni internazionali presenti ma con quegli stessi soldi si finanziano quelli che vengono chiamati lager libici, che sono lager a tutti gli effetti”, ha osservato. “Nell’intesa di parla di interpretazione e applicazione del Memorandum nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui gli Stati sono parte e l’Italia sicuramente è parte della Dichiarazione universali dei diritti umani, dell’Onu, dell’Ue. Ma questi trattati e obblighi non vengono rispettati. Perciò Amnesty e altre quaranta associazioni prima dello scorso 2 novembre sono scese in piazza per chiedere l’annullamento del Memorandum”, ha proseguito, segnalando che “c’è la possibilità di proporre modifiche al Memorandum, ma dall’applicazione dell’accordo non abbiamo mai proposto modifiche a favore del rispetto di diritti umani. E in questi anni, in cui come Italia e Unione europea abbiamo speso oltre 110 milioni per controllare i flussi illegali, abbiamo la certezza che più di 100mila persone sono state prese in mare e riportate in Libia. Quindi quando parliamo di emergenza, guardando a chi arriva qua in Italia, dovremmo pensare anche a tutti quelli che tornano di là, che vengono ripresi dal mare e riportati nei lager libici”. E ha concluso: “C’è chi lascia l’Africa per la guerra, per la fame, per la povertà. Ma come Amnesty tante volte diciamo che non bisogna cercare la motivazione per cui una persona sceglie di spostarsi. Noi abbiamo il passaporto e possiamo andare ovunque, mentre a chi si muove dall’Africa per arrivare in Italia viene chiesta una motivazione”.

