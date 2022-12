Lavoro in Liguria, nel terzo trimestre del 2022 occupazione del 2,8%

Genova. «Nel terzo trimestre del 2022 l’occupazione in Liguria cresce del 2,8%, con gli occupati che passano da circa 610mila a oltre 628mila: un dato particolarmente significativo per la nostra regione, che fa meglio della media nazionale: l’occupazione, a livello nazionale cresce dell’1,1% nello stesso periodo dell’anno. Stesso dato considerando l’area allargata del nord ovest, mentre il nord est cresce dell’1,5%».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commentando i dati Istat odierni. In particolare fanno registrare dati importanti i settori delle costruzioni, con un +7,5% di crescita dell’occupazione rispetto al terzo trimestre 2021, e quello dei servizi, con un + 4,6 % di occupati. Il settore Commercio, alberghi e ristoranti fa registrare un incremento del 2% trimestre su trimestre. «Si tratta dell’ennesima conferma – prosegue Toti – di come il settore del turismo stia incidendo in maniera sempre più positiva sull’economia della Liguria».

