Pista ciclabile ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Finanziata dal Pnrr 600mila e euro e 170 mila dai servizi sociali”

Albenga. “I soldi per la pista ciclabile che collegherà le frazioni Leca e Bastia al centro di Albenga sono arrivati dal Pnrr, ma anche dalle somme che l’Amministrazione ha sottratto ai servizi sociali nel 2021”. Per Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, l’annuncio dell’amministrazione, circa l’affidamento dei lavori, “nasconde alcune verità scomode”.

“Pur essendo soddisfatti che l’opera venga appaltata con i soldi del Pnrr e per il fatto che erano anni che Albenga attendeva questo raccordo che unisce Bastia e Leca al centro città, l’Amministrazione dovrebbe anche spiegare ai cittadini che ha dirottato 170 mila euro destinati alle politiche sociali dell’anno 2021 per la sistemazione dei cosiddetti ‘gabbioni’ per mettere in sicurezza l’argine sinistro del Centa”.

