Portofino: immobile abusivo costruito 85 anni fa; no del Tar alla demolizione

Gli errori del passato pesano a Portofino sull’attuale gestione dell’ambiente. La dependance di Villa Valentina, costruita nel 1936 senza alcuna licenza licenza, non può essere demolita. Nel 1987 la proprietà fece domanda di condono al Comune (come avvenne per altre 24 costruzioni realizzate col solo permesso del Parco nel dopoguerra) ma in questo caso il Comune neppure rispose. Inoltre nel 2005 il Parco diede il permesso per realizzare una piscina “provvisoria” di 18 metri quadrati. Lo riferisce oggi Marco Preve su la Repubblica.

Oggi la Villa è di proprietà della società Asterope che l’ha comprata nel 1987 e dietro cui ci sarebbe l’imprenditore Ernesto Pellegrini già presidente dell’Inter. Assistita dall’avvocato Giovanni Gerbi, Asterope ha così vinto una causa al Tar contro la richiesta di demolizione avanzata dal Comune.

