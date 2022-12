Saliceti, anche il decreto del ministero sarà della partita al Consiglio di Stato

Domani al Consiglio di Stato l’udienza relativa all’appello di Provincia della Spezia, Recos e Regione Liguria in merito alla sentenza con cui lo scorso marzo il Tribunale amministrativo della Liguria ha annullato il provvedimento regionale che autorizzava la realizzazione del biodigestore di Saliceti. Intanto oggi, il duro intervento del presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, sul ricorso al Tar del Comune di Santo Stefano per l’annullamento di quella parte del recente decreto del Dipartimento Sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ammette a finanziamento, per un contributo massimo erogabile di 40 milioni di euro, la proposta presentata da Recos su delega della Provincia per la realizzazione appunto del biodigestore di Saliceti. Peracchini parla di “un atto contro tutti i cittadini perché porterà a gravare su ogni singolo utente i costi di realizzazione di un impianto indispensabile alla necessaria chiusura del ciclo dei rifiuti. Impedire questo risultato vuol dire arrivare, in seguito, ad aumentare le spese in bolletta per i costi dello smaltimento nei prossimi anni, oltre ad obbligare alla realizzazione di una nuova discarica con tutto ciò che comporta, anche a livello economico oltre che per la qualità del servizio. È triste veder fare propaganda politica facendola pagare ai cittadini. Oggi possiamo permetterci un importante investimento, praticamente a costo zero per la comunità. Presentare un ricorso oggi, mentre il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato, è da irresponsabili. È un ricorso inutile. Se il Consiglio di Stato si pronunciasse contro il provvedimento in esame questo ricorso non avrà avuto scopo, in caso contrario ci farà perdere l’occasione unica di avere già a disposizione i fondi per realizzare l’impianto senza farlo pagare agli utenti, affrontando poi ogni altra tematica. È grave che ci sia chi si propone di ostacolare questo risultato, aprendo la strada a difficoltà enormi nella gestione del ciclo dei rifiuti e facendo inevitabilmente levitare i costi per ogni utente. La cattiva politica non deve gravare sulle tasche dei cittadini. Chi vuol perdere l’opportunità di questo finanziamento se ne assuma la responsabilità”.

Mentre in una nota di segno opposto del Comitato No biodigestore Saliceti si legge che il sodalizio “supporta e si congratula con la sindaca di Santo Stefano Paola Sisti per aver proposto ricorso al Tar contro il decreto che destina 40 milioni di euro del Pnrr per la costruzione del megabiodigestore in zona Saliceti”, scrivono gli attivisti. “Il finanziamento è destinato a un progetto che per ora è stato bocciato dal Tar Liguria. Evidentemente i nostri amministratori, nella fattispecie Pierluigi Peracchini, in qualità di presidente della Provincia, invece di far rispettare la gara europea e di tutelare il territorio di cui è amministratore, preferisce proteggere il territorio genovese. La sindaca Sisti a oggi, per nostra conoscenza, è l’unico amministratore che fattivamente si è opposto anche a questo ‘abuso’”, aggiungono, concludendo: “Dobbiamo tutti compatti contrastare questa mentalità coloniale che vede il territorio spezzino sempre sottomesso ai voleri del capoluogo di regione”.

