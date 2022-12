Sestri: Mattarella conferisce onorificenza a Maria Litani

Da Aisa

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 02/06/2022 ha conferito alla Presidente Nazionale di AISA (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), Maria Litani, l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al

merito della Repubblica Italiana, per il decennale impegno alla guida di AISA Nazionale e in precedenza di AISA Liguria.

Maria Litani, insegnante di matematica in pensione, ha fondato nel 2001 la Sezione Ligure dell’AISA, con sede a Sestri Levante (GE) e dal 2015 è Presidente di AISA Nazionale ODV.

L’onorificenza verrà conferita sabato 17 dicembre presso la Prefettura di Genova.

Maria Litani ha così commentato: “Questo riconoscimento è un premio all’impegno di tutti i volontari che da anni combattono contro le sindromi atassiche e le malattie rare. Dedico questo momento ai nostri associati, in particolare alle persone colpite da atassia ed alle loro famiglie. Questo gesto di vicinanza del Presidente Mattarella alla nostra

associazione mette in risalto l’importanza della lotta alle malattie rare. Il sostegno delle istituzioni è molto importante per noi e ci incoraggia a continuare a sostenere le persone affette da atassia e la ricerca scientifica.”

AISA – Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche (www.atassia.it) è formata unicamente da volontari ed opera nel campo del Volontariato Sociale e Sanitario per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica genetico molecolare, biochimica ed immunologica sulle atassie.

Svolge attività di informazione e promozione per la loro prevenzione, presta sostegno globale ai pazienti atassici ed alle loro famiglie aiutandoli nella risoluzione dei problemi derivanti dalla comparsa della malattia, raccoglie fondi per realizzare tali obiettivi.

