Sgombero neve, a Cairo ancora scoperto il centro storico. Lambertini: “Speriamo di trovare oggi l’accordo”

Cairo Montenotte. Novità importanti per quanto riguarda lo sgombero neve e lo spargimento del sale. Ieri il Comune è riuscito ad aggiudicare altri tre lotti e coprire così tutte le frazioni e le zone periferiche della città, che prima – Rocchetta a parte – risultavano scoperte. Rimane invece ancora il problema nel centro storico e al Buglio, ma il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione rassicurano: “Oggi abbiamo un incontro con gli operatori, speriamo di chiudere anche questo lotto”.

Un ritardo nell’aggiudicazione degli appalti che fortunatamente non ha causato disagi alla viabilità. Cairo, infatti, in queste settimane è stata graziata dal maltempo: le spolverate dello 21 novembre e del 3 dicembre non hanno interessato la città e nella notte tra lunedì e martedì di questa settimana sono caduti pochi centimetri di neve. Il problema, però, è rimasto una priorità dell’amministrazione che ha lavorato costantemente per cercare di risolverlo, non senza difficoltà.

