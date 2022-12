Villa di via Ghigliolo, Libera: “Bene questa assegnazione, ma al più presto un bando pubblico e un affidamento definitivo”

Il coordinamento di Libera La Spezia intende esprimere un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Sarzana per l’invito e un caloroso incoraggiamento alle amiche e agli amici di Mondo Aperto, cui va la nostra riconoscenza per l’impegno preso e il nostro sostegno. Lo scarso preavviso purtroppo ci impedisce di partecipare alla nuova tappa di un percorso che seguiamo e promuoviamo dal 2014. Confidiamo che questa assegnazione temporanea nell’ambito di un’emergenza nazionale e internazionale preluda a una ulteriore e definitiva assegnazione a seguito di una procedura con evidenza pubblica che possa coinvolgere la città e tutto il terzo settore in un movimento di effettiva e aperta partecipazione. I beni confiscati alla criminalità e riutilizzati per finalità istituzionali e sociali sono dal 1996 uno strumento per costruire emancipazione e opportunità: non un monumento o una medaglia da appuntare sul petto, ma un mezzo per dare concretezza a una visione diversa della società e della solidarietà, fondata sulla legalità democratica e sui diritti delle persone, contro le mafie e contro la corruzione. L’occasione è altresì utile per ricordare l’impegno già profuso in questi anni da Fondazione Carispezia, Comunità Papa Giovanni XXIII, Consorzio Cometa, Acli, Agesci, SPI CGIL, che contribuendo fin dal 2015 al recupero e alla ristrutturazione del bene di via Ghigliolo ne hanno consentito la rinascita. Ci auguriamo che lo stesso spirito di condivisione e apertura contraddistingua la nuova gestione provvisoria e le future gestioni definitive. Libera rimane a disposizione di tutti per sostenere questo cammino con la sua esperienza e la sua rete.

