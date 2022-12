Al Diocesano una Natività del Bacchiacca, allievo del Perugino

Sabato 17 dicembre alle ore 16.00 al Museo diocesano di Sarzana, inaugurazione ufficiale di un nuovo percorso di visita sul tema del Natale. Fino all’8 gennaio si potrà infatti ammirare un allestimento dal titolo “Verso Betlemme”, che mette a confronto opere di arte antica e contemporanea sul grande mistero della Natività: dipinti su tela e su tavola, sculture, bassorilievi inediti che spaziano dal XV al XX secolo consentiranno di soffermarsi sugli episodi principali della narrazione della nascita di Gesù, dall’Annunciazione all’Epifania, attingendo sia ai testi dei Vangeli apocrifi che a quelli della tradizione neotestamentaria. Una meravigliosa varietà di immagini arricchite, quest’anno, da due pregevoli opere pittoriche provenienti dalla collezione Sarteschi.

In particolare il dipinto su tavola raffigurante la Natività è attribuito a Francesco Ubertini detto il Bacchiacca (o il Baciccia) – (Borgo San Lorenzo, 1494 – Firenze, 1557). Allievo del Perugino, di orientamento arcaizzante agli esordi ma poi evolutosi come protagonista eclettico della pittura del 500′ sotto l’influenza – fra gli altri – di Raffaello, sue opere si ammirano in tutto il mondo: alla National Gallery di Londra e a quella di Washington, alla Galleria Borghese, al Metropolitan di New York, al Museo Getty di Los Angeles, agli Uffizi, a Vienna, a Dresda e a Berlino e in molte chiese d’Italia.

