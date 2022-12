Amt e dimissioni Beltrami, Orsa Tpl esprime perplessità sulla situazione

Genova. OR.S.A. TPL Genova interviene sulle dichiarazioni del Comune di Genova nell’ambito della difficile situazione venutasi a creare per l’azienda di trasporto pubblico locale AMT, anche a seguito delle dimissioni del Presidente Beltrami, l’amministrazione comunale insiste con una linea che per il sindacato non è veritiera e manca totalmente una consapevolezza sulla realtà quotidiana.

Spiega la segreteria di OR.S.A. TPL Genova: “Abbiamo contattato l’amministrazione comunale che insiste con la frase “non ci sono problemi”. Bene, cosa diciamo della rimessa di Gavette che doveva già essere iniziata per il progetto dei 5 assi? La messa in opera per i lavori di rimessaggio nell’area delle Officine Guglielmetti che non è ancora stata avviata e nel frattempo la rimessa ha l’erba alta 2 metri.

