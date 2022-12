Botta e risposta sulla riqualificazione del lungomare Argentina, ciclabile e verde nel mirino

Bordighera. Riqualificazione straordinaria del lungomare Argentina, è approdata in tarda serata nel consiglio comunale di oggi la mozione delle minoranze, illustrata dalla consigliera di Civicamente Bordighera Mara Lorenzi, contenente alcune perplessità al progetto della giunta Ingenito presentato pubblicamente nei giorni scorsi presso la sala conferenze dell’ex chiesa Anglicana.

La consigliera Lorenzi ha sottoposto all’attenzione del consiglio di Palazzo Garnier due criticità in particolare: la costruzione della pista ciclabile a ridosso della ferrovia e la previsione della piantumazione di 66 palme sul profilo del fronte mare. «Chi ha condiviso la mozione è fortemente preoccupato dalla costruzione, prematura e distruttiva, di 700 metri di pista ciclabile. Un percorso terminale che provocherà la contrazione delle aiuole e rischi per le radici delle l’araucarie che vi trovano», – ha esordito Lorenzi -. «Critica è anche la previsione di inserire 66 palme per un costo di 210 mila euro. Un filare del genere toglierebbe respiro alla vista del mare, già ostacolata in parte dagli stabilimenti balneari. Il bilancio netto di questo progetto è giudicato palesemente negativo per una parte della cittadinanza».

