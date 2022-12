Camporosso, scontro tra moto e scooter sull’Aurelia: un ferito grave

Camporosso. E’ di un ferito grave il bilancio di un incidente tra una moto e uno scooter avvenuto in serata sull’Aurelia a Camporosso Mare. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti insieme all’automedica e a due ambulanze. Uno dei due uomini coinvolti, un sessantenne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elisoccorso Grifo.

L’altro, invece, è stato portato in ospedale per accertamenti.

