Chiavari: “Area ex Italgas, conclusione positiva. Grazie a me”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me”

Area verde, parcheggi….finalmente progetto approvato per l’ex Area Italgas

Il Sindaco Messuti, non deve però, fare annunci fuorvianti.

Non ricorda, pur essendo stato Consigliere di Maggioranza, che nessun tipo di edilizia residenziale (non corrispondente alle normative allora vigenti) è stata realizzata perché contrastata, combattuta dal sottoscritto.

Allora si trattava di un progetto irrealizzabile per motivi che sarebbe inutile oggi rivangare, visto il risultato ottenuto.

Penso di essere stato parte fondamentale e determinante con il mio contributo, che piaccia o no al primo Cittadino. Sovente, il Sindaco Messuti, cerca di sollevare “scandali” che non esistono, per quanto mi riguarda, ma purtroppo sono solo nella sua immaginazione.

Deve solo ricordare che “carta canta” e le sue esternazioni non turbano la mia serenità.

Continuerò, come si dice, a “metterci la faccia”

Per l’ex Area Italgas ne è valsa la pena.

