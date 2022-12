Con un bel gesto di solidarietà, la Cooperativa Foce del Magra di Chiappini Francesco, Eufrate Artibano e Nicola Torini e la ditta Brochetelli Rino hanno deciso di donare il compenso ricevuto per il servizio di trasporto tra Fiumaretta e Bocca di Magra durante la Notte blu della scorsa Estate al Gruppo comunale di Protezione Civile. Nel palazzo comunale, l’assessore alla Protezione Civile Cervia, accompagnato da alcuni componenti del gruppo comunale, hanno ringraziato i rappresentati delle società per il significativo gesto di solidarietà.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità amegliese – commenta l’assessore Cervia – un ringraziamento per l’attenzione riservata alla Protezione civile che rappresenta un indispensabile punto di riferimento, sempre in prima linea in qualsiasi tipo di emergenza. Questa importante gesto di solidarietà è la testimonianza che questi valori sono percepiti e coinvolgono la cittadinanza tutta”

L’articolo Cooperativa Foce del Magra dona compenso della Notte Blu alla Protezione Civile proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com