Deiva Marina in festa, la signora Giuliana Argilla compie 100 anni

La comunità di Deiva Marina festeggia la signora Giuliana Argilla, nata il 15 dicembre 1922, per aver oggi felicemente raggiunto i mitici cent’anni. Il sindaco, Alessandra Avegno, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, nell’esprimere alla simpatica signora, che spegne le sue prime candeline a tre cifre, il compiacimento per il mirabile traguardo della sua veneranda età testimonianza di un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili, consegnerà alla festeggiata un omaggio floreale e la pergamena ricordo del Comune a ricordo del grande evento portando anche l’abbraccio simbolico di tutti gli abitanti.

