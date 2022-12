Giornalisti: ad Annamaria Coluccia il premio cronista 2022, in un video racconto i fatti salienti dell’anno che volge al termine

Genova. “Noi che ci occupiamo di cronaca bianca spesso abbiamo a che fare con decine di comunicati stampa con risposte a domande che nessuno ha fatto, invece il nostro lavoro deve essere quello di fare domande e rifarle e rifarle ancora fino a che non riusciamo a ottenere le risposte che cerchiamo”. Così Annamaria Coluccia, cronista del Secolo XIX ,che oggi ha ricevuto il premio Cronista 2022 nell’ambito della presentazione di ‘Cronaca di un anno di Cronaca’, appuntamento promosso dal Gruppo cronisti liguri che ripercorre attraverso un video racconto gli avvenimenti salienti dell’anno che volge al termine. Sono stati inoltre premiati Mariangela Bisanti, giornalista della Tgr Liguria, per un reportage in 10 puntate sulle carceri liguri e Andrea Ferro, ex cronista del Corriere mercantile e oggi giornalista economico a Radio 24 che ha dedicato il premio “a tutti i colleghi della mia ex testata, a partire da quelli meno fortunati, che dopo la chiusura hanno dovuto cambiare mestiere”.

Il premio rapporti con la stampa è stato consegnato al Comitato ricordo vittime di ponte Morandi e ritirato da Barbara Bianco e Giovanna Donato, insieme all’avvocato del comitato Raffaele Caruso che hanno ringraziato i cronisti e chiesto di non essere lasciati mai soli nella ricerca di giustizia e verità. Alla cerimonia sono intervenuti fra gli altri il prefetto Renato Franceschelli, il procuratore generale Roberto Aniello, il procuratore capo Nicola Piacente, i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali e della Camera penale ligure oltre ai presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini e il segretario dell’associazione ligure dei giornalisti Fabio Azzolini.

