Gli auguri del vescovo Palletti ai dipendenti della Provincia della Spezia

Scambio di auguri, questa mattina in Provincia, tra il vescovo diocesano, Luigi Ernesto Palletti, il presidente Pierluigi Peracchini, gli amministratori locali ed i dipendenti dell’ente, con la tradizionale visita pastorale per le festività natalizie. Un momento importante anche per qualche riflessione sulla realtà che ogni giorno gli enti locali devono affrontare per garantire servizi alla comunità.

