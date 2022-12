La fondazione Ecoeridania insuperabile presenta le iniziative per il 2023

Genova– Durante la mattinata di giovedì 15 dicembre ha avuto luogo la conferenza stampa, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, diretta dal Giornalista Michele Corti e realizzata dalla Fondazione EcoEridania Insuperabili. Durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti dalla Fondazione ad un anno dalla sua nascita e illustrati i progetti per il 2023.

Il presidente del Gruppo EcoEridania Andrea Giustini: “I risultati hanno superato di gran lunga le aspettative, siamo riusciti come spesso ci capita facendo le cose con serenità a mettere insieme i tasselli fondamentali per il futuro” – prosegue il Presidente – “Pensavamo ci volesse molto più tempo ad integrarsi con Insuperabili e invece sono molto più avanti di noi, ci siamo messi le scarpe da corsa e abbiamo cominciato a correre dietro di loro, a cercare di seguire la loro traccia. È un percorso a cui siamo abituati, fa parte della storia di EcoEridania: per capacità e per fortuna siamo stati capaci di fare aggregazione industriale e diventare i primi operatori in Europa nel campo dei rifiuti. La fondazione per noi è un’azienda del Gruppo, quindi la trattiamo allo stesso modo, ha un budget, ha degli obbiettivi ha dei manager e ha dei sogni e tutte queste cose si stanno piano piano realizzando”.

