Laura Scotti confermata segretaria della Flc Cgil

Il congresso della Flc Cgil, categoria che rappresenta i lavoratori della scuola e della conoscenza, riunito all’Auditorium dell’Autorità portuale, ha confermato Laura Scotti segretaria generale. Scotti ha iniziato la sua carriera sindacale nel 2003/4 come delegata responsabile dell’Ambito Scolastico 0018. Rsu dal 2013, è stata delegata Flc dal 2014 e per la Camera del Lavoro dal 2018. E’ stata eletta segretaria generale Flc per la prima volta nell’ottobre 2021.

“Dalla scuola, dal mondo della conoscenza, devono muovere tutte le battaglie volte al recupero ed alla conquista dei diritti di tutti i lavoratori. Dobbiamo ripartire da noi, con la forza che sappiamo di poter esprimere come comunità educanti, troppo spesso ignorate, e riprenderci quel ruolo che ci appartiene, affidatoci dalla Costituzione e che Pietro Calamandrei ha riassunto splendidamente ‘trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere’”, ha detto Scotti nella sua relazione.

