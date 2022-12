Lieve aumento dei ricoverati in Liguria, situazione stabile nello Spezzino

Sono 755 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24ore grazie a 5.278 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 129, Savona 114, Genova 369, La Spezia 138, non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 5. Il bollettino odierno riporta anche cinque decessi avvenuti fra il 13 e il 14 dicembre a Villa Scassi e San Martino di Genova e all’ospedale di Albenga, che portano a 5.709 il dato delle vittime liguri da inizio pandemia di cui 663 nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 2.051 su 13.659.

Lieve calo invece per quanto riguarda la pressione sugli ospedali dove i ricoverati sono 543, 13 dei quali in terapia intensiva. Situazione invariata invece nello Spezzino dove si contano 84 posti occupati, uno dei quali nel reparto dei casi più gravi.

Netto calo dei liguri in isolamento domiciliare che sono oggi 8.763 (-329) mentre le persone risultate guarite nelle ultime 24ore sono 1.012 per un numero complessivo di 625.445 da inizio emergenza.

