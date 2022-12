Mulattieri e Mannini, dal Ferdeghini allo stage con la nazionale di Mancini

La truppa di spezzini nel calcio che conta non smette di allungarsi. Il classe 2000 Samuele Mulattieri ed il più giovane Mattia Mannini, addirittura del 2006, sono tra i calciatori che da martedì si uniranno al gruppo dei convocati dal ct Roberto Mancini per uno stage presso il centro tecnico di Coverciano. Una sorta di finestra sul futuro che potrebbe vederli magari un giorno venire chiamati per indossare davvero la maglia azzurra della nazionale maggiore in un impegno ufficiale.

Divisi in due gruppi piuttosto corposi, i calciatori chiamati in questa sessione di fine anno sono tutti elementi mediamente giovani o giovanissimi, molti in arrivo dalla serie B. Uno è Mulattieri, protagonista con il Frosinone capolista e già autore di 5 reti. L’attaccante di Arcola è cresciuto nello Spezia fino al debutto in serie B e già ai tempi si parlava di un predestinato. Fu “sacrificato” dall’allora direttore tecnico Guido Angelozzi che lo cedette all’Inter nell’estate del 2018 per finanziare un programma di acquisti che, due anni dopo, avrebbe condotto alla conquista della serie A.

