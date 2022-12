Pallacanestro Alassio, sei successi e un solo referto giallo per i colori gialloblù

Alassio. Referti rosa per Under 19, Under 14 femminile, Under 13, Esordienti e Scoiattoli. Sconfitta per l’Under 17 ma la notizia della settimana riguarda il debutto per l’Under 14 femminile. Ecco come è andata la settimana gialloblù nei resoconti redatti dalla Pallacanestro Alassio.

UNDER 19: Buona prestazione con Cestistica per i primi tre quarti

Al Palaravizza arriva a farci visita Cestistica Savonese che si schiera a zona fin dal primo minuto. I ragazzi giocano bene per i primi tre quarti poi un po’ di rilassamento e la tenacia della squadra savonese fa si che l’ultimo quarto va ad appannaggio degli ospiti. Debutto in Under 19 per Tassinari e il 2007 Giulio Bozzolo.

ABC PONENTE 76 – CESTISTICA SV 41 (17-7; 37-12; 54-15)

ABC: Manzo 12, Mola 11, Manfredi M. 11, Arrighetti 10, Pezzolo 8, Filippi 7, Bozzolo 6, Parodi 5, Tassinari 4, Robaldo 2. All. Accinelli

