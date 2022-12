Ritrovati occhiali e smartphone di Carlo Solofra, ora si attende l’autopsia

Carlo Solofra potrebbe essere caduto nel canale sulla Variante fra Bricofer e il parcheggio di Jux Tap e Grancasa e da lì trascinato via dalla corrente fino nel tratto d’acqua di via Bradiola dove ieri è stato ritrovato il suo corpo senza vita dopo tre giorni di estenuanti ricerche. Resta ancora da stabilire cosa abbia determinato la caduta del 43enne del quale si erano perse le tracce nella notte fra sabato e domenica, quando era uscito dal locale dopo aver salutato l’uomo della sicurezza sulla porta. L’ultima persona a vederlo vivo, che ieri sera ai microfoni della trasmissione “Chi l’ha visto?” ha confermato come si sia allontanato sereno e da solo, a piedi, fra le 3.00 e le 3.15, rifiutando l’invito a chiamare un taxi nonostante la pioggia battente. Solofra, che avrebbe dovuto fare ritorno a casa in centro, si sarebbe quindi diretto verso sinistra, attraversando il parcheggio e passando nei pressi del già citato corso d’acqua. Lì infatti gli agenti del Commissariato hanno ritrovato i suoi occhiali e lo smartphone che dunque aggiungono un dettaglio ulteriore alla delicata fase di ricostruzione dell’esatta dinamica della tragedia, in attesa dell’esame autoptico che non è ancora stato fissato.

