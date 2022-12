Roca Team sconfitto dal Barca, i catalani vincono con la difesa

Principato di Monaco. Un vecchio adagio del basket dice che l’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite: questa sera il Barca ha dato lezione magistrale di difesa alla Salle Gaston Médecin, e non è bastato tutto l’impegno del Roca Team per venire a capo di una partita che ha avuto momenti davvero esaltanti per chi ama la tecnica e la tattica di questo gioco.

Contro il primo attacco di Eurolega, contro Mike James i catalani fin dall’inizio hanno proposto una difesa fisica, concentrata e arcigna; e se il loro piano partita era quello di tenere basso il punteggio, l’obiettivo è stato raggiunto in pieno. Tenere il Monaco a 63 punti segnati è stata la base del successo del Barca, e su questa base coach Jasikievicius ha costruito una gara in assoluto controllo, potendo anche contare su un roster infinito per qualità, quantità ed esperienza specifica.

