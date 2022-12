Saint Charles di Bordighera, nuovo via libera dal consiglio comunale alla privatizzazione

Bordighera. Nuovo via libera del consiglio comunale della città delle palme alla privatizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. E’ stata approvata questa sera, con 14 voti favorevoli e 3 astenuti, la delibera attraverso la quale Palazzo Garnier autorizza l’Asl1 Imperiese a sub concedere l’immobile sede del nosocomio cittadino, di proprietà del Comune, alla società Iclas Spa che si era aggiudicata cinque anni fa la gara d’appalto regionale per l’affidamento della struttura e contestuale riapertura del pronto soccorso.

In un clima di leale collaborazione, maggioranza e minoranza si sono trovate ad affrontare ancora una volta la questione della privatizzazione del Saint Charles, dopo anni di tira e molla, in un contesto di lento ma inesorabile decadimento dei servizi offerti, oggi ridotti all’osso, da ultimo con il pronto soccorso divenuto inaccessibile alle ambulanze. A chiedere un rinvio della pratica in approvazione, al fine di poter approfondire ulteriormente la questione attraverso l’audizione in consiglio comunale del direttore generale di Asl1 Luca Filippo Maria Stucchi, è stato il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi: «Chiedo all’Amministrazione di prendere un po’ di tempo. Dubito che la promessa della firma del contratto tra Asl1 e privato possa essere mantenuta entro il 31 dicembre, così come prospettato. C’è un problema di fondo irrisolto: il bando così com’è stato aggiudicato non è economicamente sostenibile. Motivo per cui l’ex direttore generale Silvio Falco si era rifiutato di firmare, dimettendosi dall’incarico». Riflessioni, quelle di Trucchi, che sono state condivise anche dal presidente del consiglio comunale: «Su questa pratica mancano fiducia, garanzie e chiarezza», – ha specificato Marco Farotto -.

