Salone Nautico a Genova fino al 2034, firmato l’accordo: “No a iniziative concorrenti”

Genova. Il Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica, rimarrà a Genova per ulteriori dieci anni dalla conclusione del progetto del Waterfront di Levante (cioè, secondo le previsioni, fino al 2034) di cui utilizzerà aree e specchi acquei, con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a “rafforzare e sviluppare ulteriormente il Salone, nonché il suo radicamento nel territorio genovese, rafforzando il valore della manifestazione, preservandola da iniziative concorrenziali e potenziandola quale punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo”.

Lo prevede il protocollo siglato ieri sera a Roma, a Villa Miani, dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, dal presidente della società Porto Antico Mauro Ferrando e dal presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio. La firma era stata anticipata dal sindaco Bucci durante l’ultima edizione del salone.

