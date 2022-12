Vado Ligure. Termina anche per l’under 19 regionale della Pallacanestro Vado il girone di andata. Questa prima fase di campionato finisce con una sconfitta in trasferta ad Imperia, contro la Riviera dei Fiori, per 71 a 59.

La partita è stata giocata con intensità fino all’ultimo quarto, quando poi la stanchezza dei biancorossi si è fatta sentire negli ultimi tre minuti di gioco.

